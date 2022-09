Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. 3

A pesar de las muchas presiones que pretenden descarrilar la investigación del caso Ayotzinapa, éstas continuarán hasta esclarecer los crímenes contra los normalistas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la movilización de la víspera por el octavo aniversario de los crímenes, cometidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y días subsecuentes en Iguala, Guerrero, en la mañanera de este martes el jefe del Ejecutivo una vez más pidió confianza a los padres y las madres de los estudiantes en que continuará la pesquisa.

Ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y estoy acostumbrado a resistir. Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones , señaló.

El mandatario confirmó la renuncia del titular de la Unidad Especial para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo. Aseguró que la dimisión se debió a diferencias sobre los procedimientos para solicitar órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.

Apoya retiro de órdenes de aprehensión

A la par, López Obrador reconoció que apoya el desistimiento de la FGR de 21 órdenes de captura porque no eran casos considerados en la investigación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Ayer, en su edición impresa, La Jornada publicó que Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la FGR y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia penal, en contra de 83 probables involucrados en los crímenes contra los normalistas.