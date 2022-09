Por más que la legitimidad de los referendos y las eventuales anexiones sea contestada incluso por estados cercanos a Moscú, lo cierto es que el proceso es prácticamente un hecho, y la simple perspectiva del lanzamiento de armas nucleares cambia por completo el escenario, no sólo para los dos países directamente involucrados y sus bloques de alianzas, sino para el planeta entero.

En cuanto a las operaciones bélicas futuras, está claro que ambos bandos tendrán que incluir la disuasión nuclear en sus cálculos tácticos y estratégicos, mientras los participantes indirectos y quienes permanecen como meros espectadores reciben una motivación adicional para impulsar salidas pacíficas al conflicto.

Al respecto, debe recordarse que a la fecha la única propuesta que apela a la diplomacia y el multilateralismo es la presentada por México en el contexto de la 77 reunión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la cual se plantea generar nuevos mecanismos para el diálogo y crear espacios complementarios para la mediación que fomenten la confianza, reduzcan las tensiones y abran el camino hacia una paz verdadera .

Por el bien de la supervivencia planetaria, cabe esperar que el amago del Kremlin no sea más que una baladronada para presionar a Zelensky a aceptar soluciones pactadas, y en ningún momento se contemple con seriedad el empleo de arsenales que no sólo no deben ser usados, sino que, por elemental sensatez, no debieran siquiera existir.

Asimismo, debe llamarse a las potencias occidentales a no tomar la postura rusa como un pretexto para escalar el peligro atómico o exacerbar la carrera armamentística en curso, sino como un punto de inflexión que obliga a deponer mezquindades y maximalismos y a buscar con honestidad el bien común.