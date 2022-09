Prevención, no fuerza

Sostuvo que no es con más policías ni con más soldados como vamos a resolver este fenómeno, tampoco incrementando las penas; es con prevención .

Expuso que el fenómeno podrá empezar a reducirse mediante contención, inteligencia, aplicación de la ley y el fortalecimiento del estado de derecho, pero además de las acciones gubernamentales, se requiere de la participación de todos, al margen de credos políticos y religiosos.

Nahle García apuntó que el clima de violencia inhibe la inversión, el turismo, el empleo y, por lo tanto, el desarrollo de Zacatecas, un estado de por sí castigado .

Coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que este problema sólo se resolverá con el ataque a sus causas: la reprobación y el abandono escolar, el desempleo, la pobreza, la crisis de valores que sufren numerosas familias, las adicciones y el tráfico de armas, así como la corrupción y la impunidad.