Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. a12

Cleveland. Myles Garrett, ala defensiva de los Cafés de Cleveland de la NFL, fue dado de alta después de que el lunes volcó su Porsche en un accidente. En el incidente no se involucró a ningún otro vehículo. Garrett fue trasladado al hospital, junto con una acompañante femenina que no fue identificada. Aún no se conoce la gravedad de las lesiones.