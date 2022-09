El debate no terminó. Al contrario, se ha extendido de forma insidiosa a otras costumbres de la sociedad francesa. A tal extremo que, ahora, se habla de los territorios perdidos de la república, donde la ley es impuesta por una especial lectura del Corán por parte de extremistas musulmanes, para no decir francamente islamistas. Ya hace varios años, Michel Houellebecq publicaba su novela Sumisión, en la que puso en escena la conquista del territorio francés por medio del apoderamiento de la educación nacional. Este autor fue, entonces, tratado de profeta cuando en realidad sólo describía una situación ya existente.

Mientras las iraníes se descubren la cabellera en las calles de Teherán corriendo los riesgos de la represión policiaca y exigen que el uso del velo sea libre y no forzado, en Francia, donde la tradición de las pasiones políticas enfrenta a los adversarios a veces con violencia, esta rebelión iraní arrecia el debate entre defensores del fular en nombre de la libertad de decisión de las mujeres y quienes, al contrario, ven en él un símbolo de la sumisión femenina y un acto de propaganda islamista. Ya hace tiempo, las autoridades francesas prohibieron su uso en el interior de instituciones republicanas como las escuelas o las oficinas públicas. Algunos alcaldes, sin embargo, prefirieron autorizarlo incluso en las albercas, dando lugar a la grotesca mezcla de mujeres cubiertas con túnicas en las piscinas al lado de muchachas en muy pequeños trajes de baño. Algunos grupos de feministas consideran que debe respetarse su uso en cualquier lugar alegando que se trata de un acto voluntario.

▲ En las imágenes, aspectos de las protestas del domingo pasado en Londres y en la ciudad de Hasakeh, en el noroeste de Siria, por el fallecimiento de Mahsa Amini, de 22 años, quien permanecía bajo custodia tras ser detenida por la policía de la moral iraní. Foto Ap

En la actualidad, la polémica se ha agudizado y divide en dos campos a quienes se declaran feministas. Elisabeth Badinter, esposa del antiguo ministro de Mitterrand que abolió la pena de muerte, y quien se reivindica a sí misma resueltamente feminista, reprocha a las neofeministas francesas no acudir en auxilio de las iraníes perseguidas. Algunas de estas militantes neofeministas limitan su acción a denunciar el patriarcado que encarna, a su parecer, el hombre blanco, negándose a ver lo que sucede en otras regiones del planeta, así como en su propio país.