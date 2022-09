Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. 3

A través de la literatura se tiene que denunciar, pero sobre todo dar voz a los más vulnerables en la guerra y en cualquier ámbito, que desafortunadamente son los niños y las niñas , sostiene la escritora Mónica Rojas a propósito de su más reciente novela, La niña polaca (Grijalbo).

En entrevista con La Jornada, dice: Es un manifiesto latente de lo que hasta ahora vengo haciendo . Añade que si movemos un poco el foco de la Segunda Guerra Mundial podríamos ampliar la percepción acerca de lo que significa el poder, la maldad y el crimen .

En su narración, explora el camino de una niña que es confinada junto con su familia en un gulag siberiano y luego migra a una comunidad de León, Guanajuato. La comenzó a escribir hace siete años, durante los cuales recabó más de un centenar de testimonios.

Rojas (Puebla, 1983) menciona el azar de que sea publicada mientras se desarrolla la guerra entre Rusia y Ucrania. “Es un mensaje interesante pensar que lo que ocurre en otros tiempos y tan lejos de nosotros va a tener repercusión. Una de las grandes conclusiones al leer La niña polaca es que al final todos somos uno. Y todo lo que ocurre puede impactarle a uno y tal vez es el caso del texto, pues su migración tiene una repercusión en la comunidad de León, Guanajuato, que es donde se asienta”.

La también periodista destaca desde Zúrich, Suiza, que no se trata de una historia conocida; la rescatamos y sacamos de la nieve tanto esta servidora como los sobrevivientes, a los que tuve oportunidad de entrevistar ; sin embargo, en ese proceso de escritura “al principio quería traer este chip de la periodista que llega, entrevista, sale con la información y se va. Muy rápido me di cuenta que esto no iba a ser posible.

“La conexión que tuve con las víctimas, entendiendo que son personas que han superado sus batallas, me dio la plena satisfacción de poder contar esta historia que ha sido desconocida por mucho tiempo. No había un libro que hablara de la ocupación estalinista en Polonia ni de esta pequeña Polonia en León, Guanajuato.

“Algunas cosas son sumamente dolorosas. Uno pensaría que tanta maldad no podría existir. Hay un personaje que es un celador, El oso polaco, un tipo que cuida a los polacos en el campo de trabajo y les hace de todo, ¡y era polaco! Cuántos osos polacos no hay por ahí, personas con delirios de poder y de grandeza por el discurso imaginario de la raza, la sexualidad o el género.

“Quizá para el público sea interesante leer a La niña polaca como un hecho histórico, pero además como un punto de reflexión, donde la incomodidad de ver a una niña en una tragedia, como es la guerra, podría generar algún cambio de perspectiva, lo cual es la gran ambición del escritor.”

Rojas asegura que algo en común entre su más reciente novela y la anterior es “la necesidad de visibilizar las problemáticas de las infancias. En Lobo, Lupe era un muchachito con una edad similar a la que tenía Ania cuando es llevada al campo de trabajo forzado en Siberia”.