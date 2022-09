Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 28 de septiembre de 2022, p. 36

Un juez de control fijó las medidas cautelares de firma semanal, prohibición de salir del país, la entrega de su pasaporte y la prohibición de acercarse a las víctimas a Guillermo Alcázar Pancardo, ex director responsable de obra, y Héctor Rosas Troncoso, ex subdirector de obras civil C, acusados por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad por el colapso de la línea 12 del Metro ocurrido el 3 de mayo del año pasado, que dejó 26 muertos y 103 lesionados.

En la continuación de la audiencia de vinculación, en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, que se prolongó por 11 horas, su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación jurídica.

El abogado de 13 víctimas, Teófilo Benítez, confío en que el próximo domingo se les vincule a proceso y más adelante se solicitará la acumulación de este proceso con el de los otros siete ex funcionarios y el representante de dos empresas, entre ellos el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, que fueron vinculados por dichos delitos el 20 de julio.