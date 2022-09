Integrantes de las dos principales agrupaciones de ex braceros bloquearon desde ayer los accesos a la Secretaría de Gobernación, en exigencia de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender los pagos que les adeudan desde hace décadas por parte del Estado mexicano. Advirtieron que no se retirarán hasta tener una respuesta.

Afirmaron que no pueden esperar más, dada la precaria condición de salud de la mayoría de los ex trabajadores, integrantes del Movimiento Unificado de ex braceros y del Frente Binacional de ex braceros, por ello bloquearon los accesos a Gobernación sobre las calles de Abraham González, General Prim y Atenas.

Fidel Chávez y Alfonso Lozano, del Frente Binacional, expresaron que el pago fue propuesta de campaña del actual gobierno federal, por lo que confían que se busquen opciones para ello.

Aún hay más de 500 mil trabajadores con vida, el adeudo es con más de 4.5 millones de trabajadores que en su momento trabajaron en Estados Unidos. Piden que, en su caso, los pagos se hagan a los familiares de quienes fallecieron.