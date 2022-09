César Arellano García

El juzgado tercero de distrito en el estado de Coahuila le negó la suspensión definitiva a Cristian Solís Arriaga contra la orden de aprehensión que se libró en su contra. Según las autoridades, es el responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete y uno de sus operadores, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores.

Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022. Debido a ese recurso, el impartidor de justicia le había concedido la suspensión provisional, condicionado al pago de una garantía de 500 mil pesos para mantenerla vigente.

No obstante, el juez negó la medida cautelar con el argumento de que la autoridad, la cual el quejoso señaló como responsable (al jefe regional de la unidad administrativa que integra la organización regional de la policía federal ministerial en el estado de Coahuila, con sede en Monclova) no existe; además de que no pagó la garantía, por lo tanto la suspensión provisional quedó sin efecto.