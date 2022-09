Pedimos tiempo para platicar, lo que hemos dicho siempre es que debe haber criterios de evaluación, por supuesto que en eso creo que hay una coincidencia, pero también debe haber recursos seguros a las entidades federativas, porque hasta hoy no se ha dado cumplimiento al séptimo transitorio. Hay una obligación por parte de los estados, pero es indispensable el fortalecimiento de las policías, pues no se podría navegar en un solo sentido, tiene que ir en un trabajo paralelo (militares y policía).

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, del Senado, el morenista Eduardo Ramírez, reconoció que una consulta popular como la que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir o no la continuidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no procede constitucionalmente, pero podría recurrir a la conformación de una comisión consultiva para contar con la opinión ciudadana en este tema, aunque sus conclusiones no serían vinculantes .