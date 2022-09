Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 27 de septiembre de 2022, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de realizar una consulta para conocer la opinión ciudadana sobre la ampliación a 2028 de la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Consideró que, en caso de que el resultado sea favorable, los parlamentarios que hoy rechazan esa fórmula podrían cambiar de parecer.

Estoy seguro de que la gente va a apoyar y puede llevar a que los legisladores cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar , manifestó ayer en su conferencia en Palacio Nacional, ante una pregunta sobre el tema.

Aseveró que no se trata de presionar a nadie, sino de conocer la realidad y que las élites dejen de tomar las decisiones fundamentales para el país . Por ello, adelantó que hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará en la mañanera el mecanismo para llevar a cabo el ejercicio, quizá en enero. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE (Instituto Nacional Electoral), porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes, no, así nos saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden cooperar los gobernadores, los presidentes municipales y las organizaciones sociales .

Cuando se le refirió que la Constitución establece que temas de seguridad y de fuerzas armadas no pueden someterse a consulta popular, el mandatario federal reiteró que la idea es conocer lo que piensan los ciudadanos.