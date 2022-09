Alonso Urrutia, Emir Olivares y Rubicela Morelos

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 27 de septiembre de 2022, p. 26

Ante las diferencias entre autoridades de Tepoztlán por ventas presuntamente irregulares de predios, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es necesario proteger lo que definió como un paraíso , así como ordenar y acotar el crecimiento de esa localidad.

En la conferencia mañanera de ayer, el mandatario sostuvo que la escasez de agua en ese municipio no es producto de la construcción de una carretera, sino del crecimiento de la demanda.