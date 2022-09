–No lo sabría, si es que existe una ahora. Sé que existe una investigación por parte de la UIF, y aunque me investigaron muchos años, la conclusión es que no existe ni una sola irregularidad, ni en mi patrimonio. Tengo una copia de los resultados que arrojan que no tengo ninguna anomalía.

Policías coludidos

–¿Hay casos de colusión con el crimen organizado?

–Por supuesto, los policías son el eslabón más débil, sobre todo si tenemos agentes mal pagados, sin prestaciones sociales ni preparación y equipamiento.

–Desmantelaron a las policías de los municipios de Juventino Rosas y de Manuel Doblado por nexos con el hampa. ¿Hay casos de más demarcaciones en los que se haya detectado este delito?

–Sí, Villagrán actualmente trabaja completamente para un grupo delictivo. En esa localidad, la policía no tiene ninguna disposición ante el Ministerio Público. Ninguna detención. Entonces, ¿qué hace? ¿Ni siquiera una falta administrativa? .

En junio pasado, Florencio Lara, hijo del presidente municipal priísta de Villagrán, Juan Lara Mendoza, fue ejecutado por un grupo de hombres armados; en el ataque una mujer resultó herida.

Zamarripa Aguirre considera que el estado fue muy paternalista al crear el mando único que operaba en los ayuntamientos y éstos debilitaron su fuerza local, sin autonomía para tener sus propios recursos y hacer sus procesos debidamente, desde la selección hasta la preparación, y la capacitación se debilitó.

El gobernador Diego Sinhue ha hecho un gran esfuerzo y ha apostado una gran partida de dinero para el fortalecimiento de las policías, con metas, con objetivos, con reglas muy bien establecidas. Seguridad pública es el sector al que más ha invertido el mandatario. Hay que recordar que los programas federales a nivel municipal desaparecieron , expone.

Carlos Zamarripa revela que en los 11 centros penitenciarios de Guanajuato existe una sobrepoblación de 50 por ciento, lo que no existía antes de 2018, “y esos ingresos son sólo de parte de la fiscalía estatal. Somos la institución que más órdenes de detención cumplimenta a nivel nacional.

Tenemos llenas las cárceles de sicarios, porque cuando esclarecemos (los casos) nos damos cuenta de que pertenecían a uno y otro grupo; en la medida en la que se combata la delincuencia organizada, en esa misma medida van a ser disminuidos los homicidios dolosos.

–¿Se puede resolver el tema de la inseguridad en Guanajuato y en todo el país?

–Sí se puede. Se tiene que apostar a un fortalecimiento en el trabajo de inteligencia operacional, una que pueda eficientar los procesos y las acciones de la autoridad en materia de prevención, reacción e investigación.

Ante los reclamos de la ciudadanía y de diputados locales, que le han exigido disminuir los índices delictivos, responde: No me puedo comprometer a eso. Si yo trabajara en temas de prevención del delito, lo tendría que hacer: si hiciera la función de seguridad pública, lo tendría que hacer, pero mi función es la procuración de justicia .

Zamarripa Aguirre indica que existe una confusión entre el rol de la seguridad pública y el de la procuración de justicia; las fiscalías comienzan su trabajo hasta que se comete un delito, no antes. Me han dicho: ¿entonces usted no investiga un homicidio hasta que no hay un muerto? En efecto .

Salamanca, epicentro de la violencia

El fiscal señala a Salamanca como el epicentro de la violencia que afecta a Guanajuato (donde el PAN gobierna desde hace más de 30 años), porque ahí se ubica la refinería de donde parten los ductos de Pemex cargados de combustible, sobre todo los que van hacia Tula, Hidalgo, que eran de los más perforados.

Comenta que, así como la refinería fue una bendición hace más de 30 años, hoy ha sido un gran tormento por actos de corrupción desde hace muchos años .