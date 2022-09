De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 27 de septiembre de 2022, p. a10

La selección mexicana cerró su preparación en San José, California, de cara a su siguiente partido amistoso ante Colombia, a disputarse en el estadio Levi’s. En conferencia de prensa, el técnico Gerardo Martino reconoció que su equipo no modificará su forma de juego en el Mundial de Qatar, aunque no le haya funcionado en el tiempo reciente. En un acalorado intercambio con los medios de comunicación, señaló que se prioriza otro tipo de información en los programas deportivos, en lugar de hablar de futbol.

Es muy difícil que se juegue de una forma distinta contra Polonia (su primer rival en la Copa). Yo siempre separo la formación del estilo. Cualquiera que sea el formato que utilicemos, la propuesta será elaborar desde abajo, presionar arriba y no lo vamos a cambiar. Por otro lado, yo no califico las preguntas, si una es buena, mala o no me gusta. Ustedes priorizan otro tipo de información, a los entrenadores nos gusta hablar de futbol , dijo.

Sobre los cafetaleros, Martino lamentó profundamente que no hayan logrado la clasificación al Mundial, pero es una selección que tiene buenas individualidades y, al igual que Perú, ya dejó atrás la tristeza de no haber llegado a Qatar , por lo que consideró que será un rival complicado.