Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 27 de septiembre de 2022, p. 5

La antología poética Primer amor recorre las manifestaciones de ese sentimiento durante cuatro milenios de la humanidad: conjuros para enamorar en sánscrito védico, consejos contra el exceso carnal en náhuatl, versos de entrega sensual desde el egipcio y líneas de Petrarca, por ejemplo. En suma, 55 versiones de los más antiguos idiomas hasta las primeras fases de algunos modernos.

La compilación fue presentada en la sede de El Colegio Nacional por dos de los editores del texto: Francisco Segovia y Juan Carlos Calvillo. Adrián Muñoz, quien completa el equipo de edición, no pudo asistir a la charla.

Ahí, el lingüista Luis Fernando Lara y el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma subrayaron el alto valor de esta antología, publicada por El Colegio de México, tanto por su contenido como por la hechura. Todos realizaron lectura de algunos poemas.

Matos Moctezuma sostuvo que es un privilegio tener el ejemplar en las manos. Es una joya por varias razones. Primero, por el contenido. Nos habla de ese tema tan bello, trascendente, universal y maravilloso que es el amor . Explicó que la estructura es el idioma original en que fueron escritos los poemas, seguidos del autor, una ubicación cronológica, la versión y un comentario de los traductores.

En su turno, Luis Fernando Lara afirmó que es un libro para paladear lentamente, para dejarse llevar por las múltiples variaciones del amor y, cuando sea posible, para compartir con la pareja amada .

Durante su alocución, el también poeta Francisco Segovia refirió que al principio pensaron que iban “a traducir los poemas más antiguos de la humanidad nada más, pero pronto nos dimos cuenta de que si íbamos a hacer un poema en latín y luego el primero en francés, en inglés, en italiano o en español, lo que estábamos haciendo era llamar español a una fase del latín (…)

De modo que así como hay sánscrito clásico y sánscrito védico, hay griego clásico o griego prehomérico u homérico. Las lenguas tuvieron un cambio muy importante y viven una fase muy reciente. Es el caso del griego o el chino. La última fase del chino es ya del siglo XX. Eso hace que nuestro poema más antiguo sea del XX aC y el más reciente, aunque sea el primer poema amoroso en esta nueva fase de chino, sea del siglo XX dC. Se abarcan 4 mil años de historia.

El poeta Juan Carlos Calvillo se refirió al andamiaje del valioso material. “El hilo conductor es el tema del amor (…), lo que sea que signifique en diversas culturas. Es un libro de traducciones de poesía lírica.

Se ha dicho que es imposible traducir poesía. Es una cosa extraña, porque hay miles de ejemplos a lo largo de la historia que demuestran que lo es.

En este material, continuó Calvillo, tenemos poesía del sumerio, egipcio, sánscrito, persa, japonés, hebreo y chino, hasta llegar a las tradiciones modernas; poemas traducidos del italiano, francés, inglés y búlgaro; me parece curioso que de todas estas lenguas hubo versión .

Mencionó que reúne 55 colaboraciones de 52 poetas traductores y comentaristas. “No necesariamente quiere decir que toda la poesía se traduzca de la misma forma. Depende mucho del genio de la lengua, de los pares de lenguas con los que se estén trabajando y en poesía lírica depende mucho de lo que considera bello una tradición poética.

Hay lenguas a las que les parece bello rimar, otras a las que les parece bello que coincidan los sonidos iniciales de una palabra; es decir, poesía aliterativa; hay poesía que no rima o alitera, sino que cuenta sílabas o que distribuye acentos. En fin, las tradiciones son muy diversas. Las traducciones son muy diversas, correspondientemente.

No te vayas

Así como la enredadera abraza por completo el árbol,

así mismo abrázame tú para que me ames y no te vayas.

Así como el águila golpea el suelo para batir sus alas,

así sacudo yo tus pensamientos para que me ames y no te vayas.

Así como el sol circunda cielo y tierra,

así mismo rodeo yo tu mente para que me ames y no te vayas.

Sánscrito védico

(India, circa siglo XI aC)

~ Anónimo ~

Traducción y comentarios de Adrián Muñoz