Precisó que los lotes apócrifos distribuidos y vendidos ilegalmente en territorio nacional son A1209H02, A3118A14, B4208J12, B2020F24, B3022B19,B2018D73, B2101B32, B2096B06, B3035B19, y D2218E88. La Cofepris recomendó a farmacias y distribuidores no comercializar Actemra, ya que, al carecer de registro sanitario, esta acción representa un delito por lo que esta autoridad aplicará las sanciones pertinentes locales y federales.

En un comunicado, la dependencia explicó que este medicamento no cuenta con registro sanitario, y el laboratorio Productos Roche informó que los lotes identificados en el país no corresponden a productos fabricados por esta empresa ni por ninguna de sus filiales, por lo que se trata de una falsificación.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la comercialización de Actemra, fármaco no autorizado en México en ningún tipo de presentación, por lo que su distribución y venta representa un delito que pone en riesgo la salud de los pacientes.

Pidió también a personal médico y pacientes no adquirir ni suministrar dicho producto por representar un riesgo a la salud. Invitó a la población en general, personal sanitario, pacientes y distribuidores de medicamentos a formar parte activa de la vigilancia, denunciando puntos de venta donde se comercialicen fármacos irregulares.

Además Cofepris informó que los siguientes ocho distribuidores de medicamentos no cumplen las reglas del sector: Mundo de Vacunas, Proveedora de Medicamentos del Centro, Gaat, Access Pharma, Suministros Biomédicos GDL, RRA and BE Logística de México, OTC y Farmacia Bacort.