Lunes 26 de septiembre de 2022, p. 9

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, destacó en entrevista que el martes por la tarde los grupos parlamentarios analizarán una propuesta alterna para ampliar la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

La reunión será después de la comparecencia ante el pleno del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El punto a discutir es el artículo quinto transitorio del decreto que reformó la Constitución en 2019 para crear la Guardia Nacional.

Indicó que este lunes continuarán las reuniones bilaterales entre grupos parlamentarios –y con legisladores en lo individual– a fin de buscar el consenso que logre la reforma, aunque para eso tenga que modificarse la minuta y devolverse a la Cámara de Diputados .

El también coordinador de los senadores de Morena explicó que hasta el pasado martes había discutido con legisladores del PRI la aprobación de la minuta del quinto transitorio, como venía de la Cámara de Diputados, es decir, la permanencia de los militares en tareas de seguridad hasta 2028.

Se iba a presentar una nueva iniciativa para modificar el sexto transitorio, pero como Morena no logró los votos necesarios para aprobar ese dictamen, estará en análisis y discusión una nueva redacción del quinto transitorio .

Dicho artículo prevé ahora que las fuerzas armadas podrán tener tareas de seguridad pública hasta 2024. El sexto establece la participación de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina en operaciones de la Guardia Nacional durante el mismo lapso.

La misma minuta no pasa: AN