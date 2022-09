Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 26 de septiembre de 2022, p. 8

En lo que va del año, tres elementos de la Semar han resultado heridos en 15 enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada, 11 de los cuales se registraron en Sonora, según reportes de la Armada. Durante la presente administración, cinco marinos han fallecido en este tipo de ataques.

La lista no incluye a los 14 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales que fallecieron el 15 de julio pasado, cuando se estrelló el helicóptero en que viajaban, luego de haber participado en la reaprehensión de Rafael Caro Quintero. Ello porque las investigaciones de este siniestro aún continúan y no se ha aclarado si se trató o no de un accidente.

Siete de los 11 enfrentamientos reportados este año en Sonora fueron en Guaymas y el resto en San Ignacio Río Muerto, Ciudad Obregón, Empalme y Valle de Empalme.

Se trata de territorio en disputa entre los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que pelean el control de la producción y el trasiego de drogas en la zona.

Los tres marinos heridos se registraron en un mismo evento, un enfrentamiento ocurrido el 24 de marzo pasado en Valle de Empalme, que comenzó cuando hombres armados atacaron a un convoy de la Semar, quienes respondieron el fuego causando la muerte de uno de los presuntos agresores.