Prácticamente todas las estudiantes son hijas de campesinos, con ingresos de 160 pesos al día. Para llegar a la normal de Teteles requieren viajar hasta ocho horas, por lo que duermen en el plantel. Ante su condición económica, recalcaron, no podrían solventar ningún tipo de cobro de cuotas escolares.

A pesar de realizar un paro de actividades en la normal Carmen Serdán, del municipio de Teteles, Puebla, así como distintos bloqueos viales en la Ciudad de México, las estudiantes de esta escuela no han obtenido respuestas a sus demandas, lo que fomenta el temor de un proceso de privatización de este plantel, relataron integrantes de esta normal rural femenil.

Las normalistas aseguraron que les daría mayor tranquilidad si les comprueban que el proceso de certificación no llevará al cobro de cuotas. Hemos tenido mesas, pero no nos dan respuesta. Si se sentara la autoridad obviamente llegaríamos a acuerdos, pero también pedimos que dichos acuerdos no se traten de una privatización o cobros. Nosotras estamos dispuestas al diálogo, pero se han negado rotundamente .

Representantes del Senado gestionaron una reunión para el 29 de septiembre entre las estudiantes y autoridades educativas, pero las jóvenes alertaron que no han recibido aún la confirmación del encuentro.