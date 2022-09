Se tornó una carrera contrarreloj para los lesionados, entre ellos varios consentidos de Martino: Jesús Tecati t o Corona, Rogelio Funes Mori, Jorge Sánchez, Héctor Herrera y, sobre todo, Raúl Jiménez; el atacante del Wolverhampton vive sus horas más bajas, afectado por una severa pubalgia, tiene dificultad hasta para caminar y no se descarta una entrada al quirófano. El Tata, sobre la hora, se ve forzado a considerar a elementos de la Liga Mx, ¡claro!, después de los que calientan banca en Europa... Hay niveles.

Con muy poco, Juan Reynoso, quien se estrenó en el timón del equipo peruano, complicó el ensayo de los tricolores que, pese a llevarse la pírrica victoria, salieron del campo serios, con gesto de insatisfacción; sin duda conscientes de que dieron una mala exhibición ante ese público que paga en dólares y que con su dinero sostiene totalmente la estructura del futbol mexicano… ¡Triste Tri!, está muy lejos del nivel deseable. ¡Miente Guillermo Ochoa cuando dice que saben a lo que juegan! No juegan a nada.

El sábado ante Perú desesperó, aburrió, la gente buscó distraerse con su propio alegría e hizo girar la ola soslayando el soso espectáculo, hasta que el Chuck y Lozano salvó la noche. Además, contra lo presupuestado por SUM (la empresa organizadora que mantiene anclado al Tri en Estados Unidos), el estadio Rose Bowl no se llenó. Es decir, la afición que radica en el vecino del norte es entusiasta y fiel, pero no acepta gato por liebre y hace rato que se convenció de que el trabajo del Tata es inexistente.

Funes Mori, Luis Romo y Herrera, con males menores, estarían a tiempo; no obstante, el T ecatit o es una incógnita, pero ahí está Alexis Vega, también intentando superar la fatiga muscular... A fin de cuentas Martino buscará cumplir a secas, se sabe malquerido, se siente bajo la lupa y está incómodo. De ahí su frase cargada de amargura a mí me causa problemas hasta respirar... . De poco le ha servido haber pactado con los cabecillas Memo Ochoa y Andrés Guardado, ya se dio cuenta de que líderes no son.

Reveló que el viernes no dirigió el entrenamiento del Tri porque decidió ver el juego donde Argentina aplastó 4-0 a Honduras, aunque no aclaró si como fan de la albiceleste o para sacar notas de un equipo que, como ha subrayado, está un escalón arriba. No sería mala idea aplicar la estrategia inca, todos atrás y esperar para contragolpear, o que Diego Lainez se eche un clavado en el área que reditúe un penal. Con Polonia –perdió ante Holanda y venció a Gales–, quizás baste cortar los circuitos y aislar a Robert Lewandowski.

Arabia Saudita empató sin goles contra Ecuador y va ante Estados Unidos… el embrollo real es Argentina, y ni Perú ni Colombia, rival de México el martes en Santa Clara, se le parecen un poco siquiera; no obstante, SUM manda y hay que danzar a su ritmo y colectar dinero. El sábado ingresaron al Rose Bowl más de 60 mil aficionados, ahora en el Levi’s Stadium, con capacidad para 68 mil almas, esperan lleno… Al cabo todavía queda un par de ensayos en España, ante Irak y Suecia.

El equipo de la UNAM quedó eliminado, pero Andrés Lillini tiene contrato y debe seguir, son momentos de análisis en la guarida del puma. En un momento similar, la directiva atlista respaldó a Diego Cocca, quien después entregó buenas cuentas y ahora busca nuevos retos, todo indica que en Europa. El último lugar de Gallos Blancos era lógico. Tras el vergonzoso episodio de violencia en la Liga Mx recibió severos castigos, aunque los federativos fueron incapaces de extinguir la franquicia para no afectar a Grupo Caliente... Antes del Tri-Colombia, hay lunes de mara-tón femenil.