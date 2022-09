E

l fin de semana, el Inegi actualizó el dato de la inflación con fecha a la primera quincena de septiembre. Se ubicó en términos anuales en 8.76 por ciento. En la misma quincena de 2021 fue de 5.87 por ciento. Subió tres puntos en un año.

Es alta como no se había visto en dos décadas, pero no se ha disparado como en otros países, que llega a doble dígito, lo cual no es un consuelo, pero sirve como referencia. El ancla está en la gasolina, en torno a 21 pesos el litro en toda la república, tanto en expendios de Pemex como en empresas privadas.

La tortilla

¡Si pudiera hacerse lo mismo con la tortilla! Cuesta hasta 30 pesos el kilogramo en algunas ciudades. El gobierno anunció un acuerdo con Maseca, el mayor productor de harina de maíz, en dirección a no aumentar su precio hasta febrero. Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Rubén Montalvo Morales, dice queno es suficiente. Mantener sólo el precio dela harina no nos permite mantener el preciode la tortilla, porque hay otros insumos que siguen aumentando. El maíz subió 100 por ciento en dos años, el gas 20 por ciento, los sueldos, la electricidad, todo ha aumentado .

La agrupación presentó un proyecto integral de seis puntos a Héctor Guerrero Heredia, subsecretario de Economía, que de aplicarse controlaría el precio de la tortilla y, en un lapso de seis meses, podría incluso bajar, de acuerdo con uno de sus vicepresidentes, Alfonso Anaya.

Hay ganadores

La inflación sigue favorecido al sector de los ahorradores. Aunque el rendimiento del Cete a 28 días cortó con una racha de dos semanas al alza, los otros están dando a ganar mucho dinero.

El instrumento a 91 días subió 12 puntos base a 9.49 por ciento (su mayor nivel desde agosto de 2005), mientras que el Cete a 182 días llegó a 10.07 por ciento y el de 364 días se colocó en 10.34 por ciento. Hay expectativas de que continúe creciendo la inflación, lo cual, por otra parte, es una mala noticia para la mayoría.

Toyota, crédito verde

El banco BBVA México otorgó un crédito por 4 mil 500 millones de pesos a Toyota Financial Services, el brazo financiero de la automotriz japonesa Toyota Motor, a un plazo de hasta cinco años. No fue revelada la tasa de interés. Toyota podrá financiar alrededor de ocho mil 600 automóviles híbridos para sus clientes y contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero.