La autoridades prorrusas manifestaron que el ataque se llevó a cabo con un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (Himars) en una zona en la que no hay presencia militar.

La agencia estatal de noticias RIA informó que las fuerzas ucranias tomaron como blanco un hotel en la ciudad de Jersón, con saldo de dos fallecidos, entre ellos el ex diputado prorruso Oleksi Juravko. Las tropas de Moscú ocuparon esa ciudad del sur desde los primeros días de la invasión, el 24 de febrero.

En las últimas 24 horas, más de 110 militares de Ucrania murieron o resultaron heridos. Además, fueron destruidos hasta 30 cazas y cinco unidades del equipo militar ucranio, añadió.

Ninguno de los partes de guerra dado por los bandos beligerantes pudo ser confirmado por fuentes independientes o las agencias de prensa occidentales.

Las hostilidades persistieron en momentos en que las autoridades prorrusas de cuatro zonas controladas por Moscú en Ucrania, incluida la región de Jersón, organizan desde el viernes referendos para ratificar una anexión de estos territorios por Rusia.

Según el Institute for the Study of War las fuerzas ucranias seguían ganando terreno en su contraofensiva, iniciada a finales de agosto.

Los reveses militares desencadenaron la nueva campaña del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para reclutar a unos 300 mil reservistas, lo que provocó protestas en las que han sido detenidas más de 2 mil personas, según el grupo OVD-Info.

Al cierre de esta edición se informó que al menos 100 personas fueron arrestadas en una movilización en la región meridional rusa de Daguestán.

Reuters informó que el rechazo al reclutamiento de reservistas se extendió incluso a los medios pro Kremlin, y un editor del canal de noticias RT dijo que problemas como el envío de documentos a convocatoria a los hombres equivocados estaba enfureciendo a la gente, de acuerdo con el diario The Guardian.

Esto llevó a que las autoridades rusas prometieran ayer corregir los errores después de que ancianos, enfermos y estudiantes fueron incluidos en la intensa campaña de reclutamiento.

El presidente ucranio, Volodymir Zelensky, anunció ayer que se descubrieron dos fosas más en Iziu.