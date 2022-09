En 1965, se unió a la banda de Coltrane. No podía entender por qué quería que jugara con él, porque en ese momento no sentía que estaba listo para jugar con él , sostuvo Sanders. “Él siempre me decía, ‘juega’. Eso fue lo que hice”.

Nacido en Little Rock, Arkansas, en 1940, comenzó su vida musical tocando la batería y luego el clarinete, en la iglesia. En la secundaria, empezó a alquilar el saxofón de la escuela. Después de esta etapa se mudó a Oakland, California, donde tenía la intención de asistir a la escuela de arte. Pero pronto se mudó a Nueva York para unirse a la escena de jazz de vanguardia. Hizo autostop por todo el país, contó a la revista The New Yorker, en 2020.

Entre los trabajos más conocidos del saxofonista se encuentra su obra en dos partes The Creator Has a Master Plan, del álbum Karma lanzado en 1969. La pista dura casi 33 minutos.

Después de más de una década de tocar pero no grabar álbumes, Sanders lanzó el muy admirado Promises, con el productor Floating Points y la Orquesta Sinfónica de Londres. Rolling Stone lo llamó asombrosamente minimalista y sorprendentemente hermoso .

Conocido por su estilo llamado jazz espiritual, Sanders, aún tocando activamente, señaló en la entrevista con The New Yorker de 2020 que la mayor parte del tiempo no sé lo que quiero tocar. Así que empiezo y trato de hacerlo bien, y hacer que se una a algún otro sentimiento en la música. Como toco una nota, tal vez podría significar amor. Y luego una nota más, otra cosa. Sigue así hasta que se convierta, tal vez, en algo hermoso .

En The Creator Has a Master Plan, Sanders suena como si estuviera exorcizando demonios, antes de volver a un estado celestial.

Upper Egypt and Lower Egypt, del influyente álbum de Sanders Tauhid, de 1967, se basa en los toques de guitarra y un suave xilófono que rinde homenaje a la tradición africana, mientras el músico irrumpe con un saxofón que suena como aullido.

Realmente ya no veo la trompa. Trato de verme a mí mismo , comentó en la presentación de ese álbum, el primero con el sello Impulse! que editó Coltrane.

No es que intente gritar con mi trompa, simplemente intento poner todos mis sentimientos en ella , destacó.

Tengo un sonido oscuro; muchos de los jóvenes tienen uno brillante, pero me gusta oscuro con más redondez, más profundidad y sentimiento , describió su estilo en una entrevista de 1996 con el San Francisco Chronicle.

Quiero llevar al público a un viaje espiritual; agitarlo, emocionarlo. Luego los traigo de vuelta con una sensación de calma , agregó.

Sanders, que en sus últimos años llevaba una larga barba blanca y un gorro tipo fez, hizo sus pininos en la música pop, empezando por Thembi, de 1971, que lleva el nombre de su mujer. Pero su incursión en el mainstream fue breve. En Jewels of Thought, de 1969, exploró el misticismo de África y abrió el álbum con una meditación sufí por la paz. Décadas más tarde, en The Trance of Seven Colors, colaboró con Mahmoud Guinia, el maestro marroquí de la música espiritual gnawa y del laúd.

El álbum de Sanders de 1996, Message from Home, se adentró en las influencias del África subsahariana, como el highlife, la mezcla pop de música occidental y tradicional que se originó en Ghana.

Sanders admiró a los músicos indios, como Bismillah Khan, que dio a conocer el shehnai, tipo de oboe que se toca con frecuencia en las procesiones del subcontinente; y Ravi Shankar, que internacionalizó el sitar.