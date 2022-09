Hernán Muleiro

Lunes 26 de septiembre de 2022

Para algunos grupos, el número ideal de elepés en su discografía es dos: el primero, para afirmar su existencia y entregar el caudal musical antes del debut discográfico; el segundo, para romper con su contenido anterior, despedirse en un gesto de rechazo y generar, por siempre, incontables hipótesis sobre lo que pudo haber sido.

Es el caso de Don Cornelio y La Zona, grupo argentino que existió en la segunda mitad de los años 80. Su nombre se refiere al presidente Cornelio Saavedra, en tanto La Zona es por el filme Stalker, de Tarkovski. La biografía Pozoguerrilleroirascible, escrita por Santiago Segura y editada por Vademecum, despliega la historia oral del conjunto y, con base en una búsqueda obsesiva, consigue también un panorama donde se cruzan músicos de alcance masivo, los reductos olvidados y una industria incipiente.

El nombre del libro es parte de la canción Taza de té chino, de su ya mencionado debut homónimo: “Una vitrola a go gó tocando y tocando / pozoguerrilleroirascible / bombardeando, bombardeando”.

Alcanzan esas dos líneas para mostrar por qué su cantante y guitarrista, Palo Pandolfo, fallecido en 2021, manejaba temas en sus letras que iban más allá de la búsqueda contextual correspondiente a un destape democrático, una yuxtaposición de imágenes que anticipa la poética de Don Cornelio. Cuenta Santiago desde Buenos Aires: “Ellos dicen que les faltó el tercer disco que fuera el equilibrio entre uno y otro, porque el segundo es superradical; pasar de lo que hicieron del primer disco al segundo es una barbaridad. No hay muchas bandas con dos álbumes así. Manal grabó dos en los años 70; Almendra, la analogía Almendra-Don Cornelio me parece bastante potable: se va todo medio al carajo en Almendra II y Patria o muerte”.

El primer disco de Don Cornelio, producido por Andrés Calamaro, tiene un éxito que aún suena en la radio argentina: Ella vendrá, canción que ofició como bendición-maldición, un éxito nuevo del que buscaron despegarse casi inmediatamente, pero que a su vez les otorgó la rotación necesaria para circular a veces fuera de los antros y obtener cierta exposición.