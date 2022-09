El pretexto para volver a El suelo bajo sus pies es su ágil descripción de un temblor: Cuando intento recordar la secuencia exacta de los acontecimientos, me encuentro con que mi memoria se ha convertido en una película muda. Pero tuvo que haber ruido. El pandemonio, la ciudad de los diablos y sus tormentos, difícilmente podía haber sido más ruidoso que aquella ciudad mexicana, mientras las grietas correteaban como lagartos por las paredes de sus edificios, separando los muros de la hacienda de don Ángel con sus largos dedos trepadores, hasta que sencillamente se desvaneció como una ilusión, una fachada de película y, a través de la nube de polvo que levantó su derrumbamiento, fuimos devueltos a aquellas calles que se inclinaban y corcoveaban, mientras corríamos para salvar la vida, sin saber hacia dónde correr pero corriendo, como fuera, con tejas cayendo de los tejados y árboles lanzados al aire y alcantarillas que estallaban en las calles y casas que explotaban y maletas hacía tiempo guardadas en desvanes que comenzaban a llover del cielo .

Rai se justifica: Sin embargo, sólo recuerdo silencio, el silencio de un gran horror. El silencio, para ser más exacto, de la fotografía, porque ésa era mi profesión, de forma que, naturalmente, fue a lo que recurrí en el momento en que el terremoto empezó .

Un producto adicional de la novela fue la canción The Ground Beneath Her Feet, de la banda irlandesa U2, con letra de Rushdie. Forma parte de la pista sonora para The Million Dollar Hotel (Wim Wenders, 2000): All my life, I worshipped her / Her golden voice, her beauty's beat / How she made us feel / How she made me real / And the ground beneath her feet .

La novela de Rushdie evoluciona a una maraña de historias en torno a su historia. El culminante hecho inicial implica que los terremotos, como el amor, dejan cicatrices inolvidables.

Durante el temblor en Jalisco, Rai observa: “Así es como se comporta la gente cuando su vida cotidiana queda destruida, cuando por unos momentos ven, sencilla y sin adornos, alguna de las grandes fuerzas que conforman la vida. La calamidad los mira con sus ojos hipnotizadores, y empiezan a buscar y escarbar en los escombros de sus días, tratando de arrancar el recuerdo de lo cotidiano –un juguete, un libro, una prenda de vestir, incluso una fotografía– de los montones de basura de lo irrecuperable, de su pérdida abrumadora”.