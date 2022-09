Fabiola Martínez

Domingo 25 de septiembre de 2022

El Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) aun no concluye el análisis de la impugnación a la victoria del morenista Américo Villarreal, gobernador electo de Tamaulipas, pese a que la toma de posesión está programada para el 1º de octubre, por lo que la sala superior debería programar el asunto para el 28 de septiembre. El magistrado ponente, José Luis Vargas, debería distribuir el proyecto de sentencia el jueves previo a la sesión, según las reglas de la sala superior, lo cual no ha ocurrido, y por lo tanto no puede ser convocada. Dicha sala analiza la demanda contra el criterio del Tribunal Electoral de Tamaulipas, que emitió constancia de mayoría en favor de Villarreal.