Domingo 25 de septiembre de 2022, p. 5

Cuernavaca, Mor., El ex delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) José Luis Alarcón Ezeta fue vinculado a proceso penal como probable responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público, luego de que el juez de control Ignacio Pérez Aguirre consideró que la Fiscalía General de la República aportó pruebas suficientes que señalan que el ex funcionario federal no atendió las causas que provocaron el socavón que en septiembre de 2017 causó la muerte de dos personas.

Alarcón Ezeta es el primer y único funcionario que ha sido imputado y sujeto a proceso por el socavón que se abrió en el Paso Exprés en la ciudad de Cuernavaca. Él firmó los contratos para la construcción de la vía y era, de acuerdo con los argumentos presentados por el Ministerio Público Federal, el encargado de dar seguimiento y supervisar la obra que se realizó entre 2014 y 2017. A pesar de ello, no atendió las advertencias e informes enviados por representantes vecinales, las áreas de Protección Civil y del servicio de agua potable y alcantarillado.