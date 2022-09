Nos damos cuenta en los videos y fotos que suben a las redes sociales. Por ejemplo, hay gente interactuando con los osos, porque éstos ya están habituados, han cambiado su comportamiento natural. Ahora ya no sólo no le tienen miedo al hombre, sino que lo asocian con comida y esa es una combinación muy peligrosa , manifestó.

Ya no le temen al hombre

Monterrey, NL., La sequía y la necesidad de alimento que les ayude a almacenar grasa para sobrevivir en los próximos meses, hacen que cada vez sea más constante la presencia de osos negros en zonas urbanas, donde incluso llegan a convivir con humanos, un fenómeno que los investigadores consideran una aberración . Este incremento de vistas, sin embargo, no representa un alza en la cantidad de estos animales en el país.

El segundo motivo podría ser la sequía que padece el estado, pues al no llover, la flora que crece en el hábitat de este animal no produce los alimentos que requiere para vivir, por lo que otra vez se ven en la necesidad de buscar comida entre los asentamientos humanos, donde hay mucha presencia de lo que los biólogos llaman atrayentes .

Cuando un oso está en un lugar en el que no debería, como es el caso de los que están deambulando en las calles, es que algo los atrajo. Se guían siempre por la nariz para encontrar su alimento y tienen uno de los olfatos más sensibles del mundo animal , explicó Carrera Treviño.

Un oso puede rastrear con su olfato incluso a cinco kilómetros de distancia , así como otros atrayentes: basura, comida humana y de mascota, grasa, árboles frutales y desde luego el olor a carne asada, que es muy común en Monterrey.

Olfatean alimento gratis

Para ellos significa alimento gratis, es más fácil obtenerla de un basurero que tener que cazar un venado, una presa nada fácil de atrapar .

Pese a que los humanos interactúan con ellos e incluso los alimentan, esta especie sigue siendo el carnívoro más grande de México. No obstante de que son muy raros los ataques de osos negros a humanos, entre tres y cinco personas fallecen cada año agredidas por los plantígrados en América del Norte .

Agregó que los ataques más comunes a personas son de hembras protegiendo a sus crías; sin embargo, no son los únicos, también hay registros de ataques por motivos de depredación.

Manifestó que, en coordinación con Parques y Vida Silvestre, la Profepa y la Semarnat atienden los reportes de vecinos sobre la presencia de osos negros en sus colonias. Se recomienda a la persona que los vio o por estar en su propiedad que no se acerque. Cuando llega la unidad (al punto de avistamiento) tenemos un grupo y una coordinación de acuerdo al protocolo de vida silvestre , detalló.

Éste contempla dos posibilidades: si el animal se encuentra muy cerca del cerro, se le ayuda a regresar; si está más retirado de su hábitat natural, se le duerme con un sedante y se le reubica, ya sea en el municipio de Rayones o en la Sierra de Montemorelos.

En caso de que no corresponda a Nuevo León, o se encuentre herido y/o enfermo, se le traslada al zoológico para su rehabilitación. Si hay necesidad de reubicación, la Profepa deberá deliberar, en conjunto con otras dependencias, como Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, cuál es el mejor lugar de liberación del ejemplar, tomando en cuenta su área de distribución natural.

Si el oso ya no está donde fue reportado, se acude al domicilio de donde se hizo la llamada y se dan recomendaciones a los vecinos para evitar la presencia de osos; por ejemplo, tener contenedores de basura sellados para que el animal no los pueda abrir y desde luego no darles de comer y mantenerse alejados en caso de volver a ver alguno.