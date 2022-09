Hay académicos e investigadores nuestros concentrados en ello, ofrecen visiones que trascienden la manipulable coyuntura, sin menospreciar los de corto plazo, imprescindibles para caracterizar problemas e identificar soluciones, pero insuficientes.

Nuestra sociedad anhela acordar e impulsar acciones de largo aliento que garanticen no sólo vivir, sino vivir bien. ¿A nosotros?, seguro, pero más que nada a nuestros hijos, sus hijos y sus nietos. ¿Ejemplos a profundizar?, los actuales apoyos sociales al bienestar. ¿Adecuados? ¿Suficientes? ¿Sustentados? ¿Eficientes? ¿Eficaces?

Las respuestas exigen identificación de movimientos estructurales de largo aliento y caracterización integral de los problemas a trascender.

Aquí –justamente aquí–, leo y releo una interesante visión del investigador emérito de la Universidad de Massachusetts Amherst, David Kotz, publicada por la URPE (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0486613419846967) The Rate of Profit, Aggregate Demand, and the Long Economic Expansion in the United States since 2009 . De hace un par de años, pero muy actual. Grandes tendencias, cuatro esenciales: sobreacumulación de activos, crecientes transferencias de excedente al sector financiero, guerra comercial con China y estancamiento de la forma neoliberal del capitalismo.

Permiten señalar hipótesis fundadas sobre sus efectos para México. Lo veremos. Se trata de superar desigualdad, inseguridad, precariedad del trabajo, pauperización de la naturaleza y crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. De veras.

