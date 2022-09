I

talia acude mañana a las urnas, en una cita que, si un vuelco inesperado no altera las previsiones, situará a la formación de extrema derecha Hermanos de Italia como fuerza más votada. Las encuestas anuncian una mayoría robusta de las formaciones conservadoras, que se beneficiarán de un endiablado y surrealista sistema electoral para tomar las riendas la nación en tiempos atribulados. El país alpino seguirá así el paso de Suecia, donde el pasado 11 de septiembre ganó por primera vez en décadas el bloque conservador, encabezado también por una extrema derecha con nombre de piel de oveja: Demócratas Suecos.

Hubo un tiempo en el que en Europa se discutía de cordón sanitario a la extrema derecha, pero en los desvalijados estados de bienestar continentales apenas sobreviven las maltrechas versiones francesa y alemana. En el Estado español, Vox, apéndice franquista del PP, siempre tuvo abiertas las puertas de las instituciones. En Suecia, las matemáticas electorales han llevado a los conservadores a legitimar la negociación con Demócratas Suecos, partido de origen explícitamente neonazi. En Italia, el estridente Matteo Salvini, mitad facho, mitad payaso, ya fue ministro con la formación La Liga, pero la que podría ser la nueva primera ministra, Giorgia Meloni, hunde sus raíces ideológicas en marismas más profundas; concretamente, en el Movimiento Social Italiano neofascista, fundado en 1946.

Italia acostumbra a anticipar cambios. Es un país terriblemente difícil de leer, pero descifrarlo permite entrever posibles futuros. Berlusconi anunció a Trump con dos décadas de antelación; Hitler daba discursos en cervecerías de Munich, mientras Mussolini marchaba triunfalmente sobre Roma para hacerse con el poder en 1922. El país inauguró gobiernos tecnócratas en los años 90, antes de que sustituir a políticos por altos funcionarios del ámbito financiero se convirtiese en deporte continental para gestionar la crisis económica de 2008, siguiendo la dieta austericida marcada por Alemania.

Los gobiernos tecnócratas, el ex todopoderoso director general del Banco Central Europeo Mario Draghi puso en bandeja la caída del gobierno de concentración nacional que él dirigía. La derecha, con Meloni al frente, se sabía ganadora y no desaprovechó la ocasión. En un giro de los acontecimientos, ahora Draghi se postula como protector de la posible nueva primera ministra. Como garante, al fin y al cabo, de que el gobierno de extrema derecha no se aleje de las directrices económicas marcadas desde Bruselas.