o que distingue este bajar por las escaleras del edificio es que todos vamos murmurando: No puede ser . Es la incredulidad de que, igual que en el terremoto de 2017, la tierra se moviera otra vez en un 19 de septiembre, después del simulacro nacional que conmemora con una acción de protección civil la tragedia del primer 19 de septiembre, el de 1985. Todavía afuera, cargando perros, viendo cómo les cambian las facciones a los vecinos por la palidez y el susto que afila las narices, la pregunta es la misma: ¿Por qué, en una sola generación, ha temblado con fuerza tres veces en un 19 de septiembre?

Las explicaciones de los geofísicos se repiten sin mucho entusiasmo: los movimientos geológicos, con sus insondables placas que chocan, en el planeta roto sobre el que vivimos, no saben de nuestros calendarios, mucho menos de nuestros simulacros de protección civil. Los chilangos, ombligos del cielo, creemos que son tres pero sus epicentros son distintos. Somos centralistas hasta para los sismos. Los matemáticos desmienten nuestra percepción de que estamos condenados a sufrir terremotos cada 19 de septiembre, pues señalan a diciembre como el mes que más terremotos tiene en los 120 años que han ocurrido desde que se miden. Luego, vienen los que señalan con razón que las escalas para medirlos han cambiado. Ya entrados en la probabilidad, nos tratan de explicar, otra vez, que sólo se necesita juntar a 23 personas para que suba a 50 por ciento la probabilidad de que dos compartan fecha de cumpleaños. Llegan al quite los creyentes de El secreto de Rhonda Byrne que afirma que si piensas mucho en una cosa, la atraes. Éstos proponen que ya no se hagan simulacros el 19 de septiembre porque, entre la energía de nuestros pensamientos atraemos el terremoto. Es una creencia de estos tiempos narcisos donde todo gira en torno a nuestra pequeña, frágil, y mortal persona: eleva a ley cósmica nuestro propio sesgo de confirmar lo ya conocido. Como si el universo fuera tu Trending Topic.