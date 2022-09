Carolina Gómez Mena

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 24 de septiembre de 2022, p. 12

Cancún, QR., A escala global, el abuso sexual infantil (ASI) afecta a una de cada cuatro niñas y a uno de 10 niños, y la edad en que más son atacados es en el rango entre 6 y 12 años. En México, de acuerdo con la Ensanut, la prevalencia nacional es de 2.5 por ciento general, y es más frecuente en niñas; 3.8 por ciento mujeres y 1.2 varones, mientras 80 por ciento de los agresores son personas conocidas , refirió la doctora Leonor Rivera, investigadora del Instituto Nacional de Salud Públi-ca (INSP).

Especialistas del INSP desarrollaron un programa de prevención, que utiliza la inteligencia artificial (lentes de realidad virtual), denominado Pinta tu Raya ASI, informó Rivera. El proyecto ganó la beca Sexual Violence Research Initiative (Iniciativa de investigación en violencia sexual, SVRI, por sus siglas en inglés) Knowledge for Action to End Violence Against Women and Children 2022 (Conocimiento para la acción y el fin de la violencia contra mujeres y niños). Nuestro trabajo fue el único elegido en América Latina, y en total se presentaron 349 propuestas , señaló a La Jornada.

En el foro SVRI 2022, la experta detalló que el ASI es una de las peores formas de violencia y violación de los derechos humanos , pues implica la participación de un menor en una actividad que no comprende, a la que no puede dar consentimiento y para la cual no está preparado . Además, quienes son víctimas de estas acciones tienen mayores probabilidades de verse implicados en otras formas de abuso.

“El proyecto se realizará en Morelos y en Nayarit en 36 escuelas primarias públicas y privadas e incluso en zonas rurales, tentativamente a partir de 2023. Trabajaremos con niños de segundo y tercer año. Tiene diversos componentes; ahora estamos haciendo un diagnóstico, entrevistas con padres, madres, maestros(as), directivos y actores claves responsables en la prevención y atención del abuso sexual infantil.