De acuerdo con una alumna de la ESM, quien prefirió no mencionar su nombre, se exigió que el próximo lunes se les conceda una entrevista con Reyes para exponerle las demandas de esa escuela.

Aunque exigieron ser atendidos directamente por el titular de la institución, Arturo Reyes Sandoval, decidieron retirarse del lugar, luego de que el secretario general, Carlos Ruiz Cárdenas, les informó que el funcionario no estaba en el edificio.

En la movilización enfatizaron que son estudiantes, no miembros de grupos porriles.

El reciente nombramiento del director interino del colegio, José Roberto de Jesús Bastarrachea, señaló, no satisface el pliego petitorio porque pertenece al mismo grupo del director anterior , además de que no conoce la situación de la escuela y por tanto no puede atender las exigencias.

Ayer mismo, alumnos de cinco escuelas superiores de la Unidad Zacatenco del IPN (Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Ingeniería y Arquitectura, Física y Matemáticas, así como la Unidad Interdisciplinaria de Energía y Movilidad) se reunieron en asamblea en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, donde dieron a conocer algunas inquietudes comunes, como la seguridad, la infraestructura de sus colegios, la violencia de género, el manejo de los presupuestos, la innovación educativa y el desempeño del personal docente.