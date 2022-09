“No podría trabajar sin Laurita. Ella lleva conmigo, bueno, llegó jovencita… le dicto mis discursos o le digo: ‘Necesito un libro de Neruda que se llama, creo, Para nacer he nacido, donde hace mención a lo que fue el gobierno de Roosevelt; si no, es otro de relatos’. ‘Sí, sí, sí’ –le contesta ella–, y ahí va, y ahí está el libro. Entonces, por eso su despacho está así. Cuando uno escribe, cuando uno tiene mucho trabajo, pues tiene uno papeles”.

Acompañó el monólogo de aquella aventura con fotografías del cronista en medio de su anárquico despacho. Era enero de 1992.

–¿Qué has escrito? –le dijo Carlos Monsiváis.

–Pues traigo este borrador –le comentó López Obrador.

–¿Qué quieres decir?

–Quiero agradecer la solidaridad del pueblo. Porque por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban, la gente muy cariñosa, muy fraterna.

“Escuchando música y a mano, empieza a escribir. No se veía, por (la cantidad de) papeles. Creo que no tardó ni tres minutos, cinco, y me dice: ‘Ahí está, esto te propongo’, tres, cuatro cuartillas. Esa vez casi leí el texto íntegro (en el Zócalo), no le hice modificaciones.”

Desde entonces, Monsi se volvió su corrector de estilo, salvo en una ocasión: el discurso que pronunció en la Cámara de Diputados en 2005, durante su proceso de desafuero. López Obrador lo redactó en su rancho, en Palenque, y discutió con el escritor que insistía en que no gustaría. Sí, sí va a gustar , le replicó y cerraron el diferendo.