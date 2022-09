Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 24 de septiembre de 2022, p. 7

Ante la propuesta presidencial de preguntar a la ciudadanía sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, diputados y dirigentes del PAN y el PRD advirtieron ayer que la Ley de Consultas Populares no incluye ese tema. Por su lado, el PRI puntualizó que en lugar de dicho ejercicio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) puede hacer una buena encuesta.

El coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, subrayó que el artículo 11 de la citada legislación señala que no podrán ser objeto de consulta popular: I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los respectivos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; III. La permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular; IV. La materia electoral; V. El sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; VI. Las obras de infraestructura en ejecución; VII. La seguridad nacional, y VIII. La organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente .

Mal asesorado