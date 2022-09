Afirmó que de ningún modo está en contra del debido proceso, pero afirmó que “cuando hay vocación por la justicia, no son los procedimientos lo más importante, sino el recto proceder de la autoridad.

No, si el problema de México fuesen las leyes, no habría problema, porque ninguna ley dice que hay que actuar de manera injusta, que hay que proteger a delincuentes, que está permitido robar. Ese no es el asunto de fondo, hace falta una revisión. Ojalá que tomen la iniciativa en el Poder Judicial .