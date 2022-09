Ambos indicaron que el gobierno de Israel ha tenido voluntad para colaborar en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo de la justicia.

Además, convocó a los militares que han sido detenidos por el caso Ayotzinapa a aportar nuevos elementos para esclarecer los hechos y aseveró que no porque algunos soldados y oficiales actúen de manera delictiva se puede manchar a toda la institución, ésta se afecta si no se castiga a todos los que participaron .

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la importancia de que se revelen los nombres de los servidores públicos implicados en los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político y es un asunto de Estado .

Yo mismo escribí una carta al primer ministro de Israel pidiéndole su colaboración y la respuesta que obtuve fue favorable en el sentido de que ellos van a ayudar, y lo están haciendo, nada más que son procesos , confió el mandatario.

Encinas señaló que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la cancillería han realizado las gestiones correspondientes, además de que la embajada israelí en México ha venido coadyuvando favorablemente para que esto suceda .

También criticaron la actuación de los jueces que han absuelto a responsables y llamaron a que no haya actos de violencia generados por probables infiltrados en las manifestaciones que se desarrollarán la próxima semana como parte de la acción global por Ayotzinapa, en el octavo aniversario de los hechos que se dieron en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y días subsecuentes.

El Presidente descartó que haya información sobre una posible responsabilidad en este asunto del ex titular de la Defensa Salvador Cienfuegos.

A la par, arremetió contra el juez Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado sentencias absolutorias en favor de 121 implicados en los delitos. Todo tiene que ver con el supuesto debido proceso. (Argumenta) fallas en la integración de los expedientes que presenta el Ministerio Público, o sea, forma, no fondo. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Qué no tiene que ver con la justicia? ¿Quién lo nombró? ¿Por qué el caso de Ayotzinapa, que tiene que ver con Guerrero, lo atiende un juez en Tamaulipas?

Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, remarcó que la FGR, en particular la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, a cargo de Omar Trejo Gómez, tiene elementos para fortalecer las indagatorias contra los responsables.

Lo anterior, para evitar que haya mala integración de los expedientes, como sucedió con los procesos de la extinta Procuraduría General de la República, en el sexenio pasado, que han dado pauta para que varios jueces absuelvan a los implicados.