¿Q

uién puede decir a los padres, madres y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ya le paren, que esta vez habrá verdad y justicia, que se vayan a sus casas a esperar la versión completa de lo ocurrido aquella noche de Iguala? Nadie en su sano juicio, ni nadie de buena voluntad. Nadie.

Ya en abiertas y adelantadas campañas prelectorales, lo que le urge al poder no es cerrar el caso del reconocido crimen de Estado, sino instalar el discurso de los avances, de que cualquier movilización o protesta ya está fuera de lugar. Se trata de una narrativa hacia fuera, y por eso no convence a las familias que se mantienen en las calles exigiendo que siga la búsqueda y/o pruebas científicas de que sus hijos ya no están, además del castigo a la totalidad de los responsables.

Las madres y los padres lo repiten una y otra vez: se les acabó la confianza. Cuatro años del gobierno peñista, durante el cual se cometió la desaparición forzada de los 43, y cuatro años del actual gobierno, y para ellos y ellas la sensación es la misma. No conocen lo fundamental: el paradero de sus hijos.

Por eso esta semana arrancó la Jornada Nacional de Lucha ante la Deuda de Justicia del Estado, que terminará esta etapa con la marcha de este lunes 26 de septiembre, al cumplirse el octavo aniversario del momento que cambió sus vidas para siempre. Sus cuerpos se ven cansados, los carteles con los rostros de sus hijos lucen desgastados de tanto trajín, pero su fuerza interior es descomunal. No hay quien los venza.