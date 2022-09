Aseguró que las acusaciones en su contra fueron realizadas sobre decretos aprobados por el Parlamento , al considerar que los fiscales y los jueces en este proceso constituyen un claro caso de prevaricato . A 22 días de ser víctima de un fallido atentado, la vicepresidenta mostró en la audiencia ante los tribunales del juicio oral su profesión en leyes. Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión , declaró la también ex presidenta de la nación en dos periodos (2007-2015), en un alegato que se convirtió en una conferencia magistral sobre las normas constitucionales y el derecho penal en el país.

Y lanzó al tribunal la retórica “si tres gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas, ¿qué pasa con todo lo acontecido en 15 años en la República Argentina? (…) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no debería estar en esta causa porque no es fiscal, porque (su cargo) se lo firmé yo, la jefa de la ‘asociación ilícita’”.

Otro tema muy fuerte que la vicepresidenta atacó es que la fiscalía se arrogó la supremacía sobre los otros dos poderes (del Estado). No, no, no , rechazó la vicepresidenta, dirigiéndose a los magistrados: Va de suyo que esto no es así, pero es lo que se afirmó en ese juicio .

Recordó la anomalía que representa el hecho de que el fiscal Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quienes forman parte del tribunal que la juzga, hayan participado en torneos en una propiedad del ex mandatario Mauricio Macri.

En el caso específico de Luciani, denunció que su alegato fue una intervención artística grandilocuente e histriónica que sólo expuso mentiras, calumnias y difamaciones . Muy importante tema abarcó en su alegato el equipo de la vicepresidenta, que contribuyó a demoler lo que pudiera haber quedado en pie de sus defensores.