Las votaciones continuarán hasta el martes, informaron los enviados de la televisión moscovita. Brigadas de voluntarios y policías llevarán las urnas a los domicilios de la ciudadanía para que nadie diga que quiso sufragar y no pudo, según explicó una promotora del referendo en Lugansk. No sólo quienes se encuentran en esos territorios, sino también los refugiados que tuvieron que huir de los horrores de la guerra a Rusia podrán expresar su opinión; no así quienes buscaron refugio en otros sitios.

Entretanto, la búsqueda de reclutas para cumplir las metas –al menos 300 mil soldados y oficiales de refuerzo– de la movilización parcial decretada por el presidente Vladimir Putin continúa sin descanso en toda Rusia.

Al recorrer el centro de Moscú no es raro ver, sobre todo junto a las entradas a las estaciones del Metro, patrullas de uniformados que pi-den identificarse a hombres de entre 30 y 50 años de edad para comprobar en sus tabletas si figuran en la lista de reservistas elaborada por el ministerio de Defensa, a partir de las recomendaciones que el gobierno exigió a las empresas e instituciones.

La dependencia castrense tuvo que hacer dos precisiones sobre la movilización parcial: que no presentarse en una comisaría militar tras recibir el citatorio no implica todavía fincar responsabilidad penal, sino una multa del equivalente de mil pesos, y que no se iba a reclutar a empleados de bancos, informáticos y periodistas que realicen actividades que el Estado considere indispensables . Pero no disiparon las preocupaciones de la gente, toda vez que corre el rumor, desmentido por las autoridades, de que están intentando reclutar a cualquiera que tenga edad de servir en el ejército.

Se difunden a través de las redes sociales videos que muestran que no se están cumpliendo los requisitos que diseñaron los estrategas militares para calmar los ánimos en la sociedad y reclutar, en primer lugar, sólo a reservistas con experiencia en el ejército .

Incluso se ha intentado llamar a filas a ya fallecidos, como consta en los citatorios que exhiben en sus cuentas los familiares, y no son pocos los casos de personas que recibieron el temido papelito a pesar de nunca haber hecho el servicio militar al estar exentos por razones de salud.

El experto militar Yuri Fiodorov cree que los centros de reclutamiento –que asevera se están haciendo un lío con la movilización parcial sin terminar todavía de incorporar a los 137 mil soldados y oficiales que por decreto, a partir del 1º de enero de 2023, deben formar parte del número permanente de efectivos del ejército– sí podrán reunir en los próximos meses 300 mil reservistas.

Pero Fiodorov tiene serias dudas sobre si recibirán la preparación adecuada para poder ser mandados a los campos de batalla en la próxima primavera, y mucho menos está seguro de que el ejército ruso encuentre los cerca de 30 mil oficiales adicionales que se requieren para dar órdenes a las tropas.