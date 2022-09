El año pasado hicimos una gira por el país, nos fue muy bien, venimos tocando mucho, mínimo dos veces a la semana, si no es que tres. Este año lo tenemos lleno de futuras presentaciones, ya estamos organizando las de 2023, lo que queremos es que nos escuchen y nos den una oportunidad, no es modestia pero suena muy padre este proyecto, interpretamos los temas de Jaguares y Caifanes tal y como se escuchan en sus discos, no hay arreglos nuevos, pienso que el público así es como las quiere escuchar , dijo el guitarrista.

Vampiro combina su talento musical con su activismo político en el programa Tengo otros datos, que se transmite por YouTube, donde, acompañado del emprendedor y asesor Héctor Abraham, abren un espacio de opinión para analizar y debatir los sucesos más destacados de México y el mundo.

Ya cuando estaba saliendo el confinamiento, ha ido creciendo mucho, contentos porque últimamente hemos visto como crece nuestra audiencia, acabamos de ir a Guadalajara, no habíamos tocado ahí, asistieron más de 400 personas, para otros puede ser cualquier cosa, pero nosotros lo estamos disfrutando mucho, en nuestras posibilidades y pasitos, nos da gusto ver que esto está creciendo , finalizó.

Metarmofeame Mx se presenta hoy en el foro La Paz, en avenida de la Paz 57, Piso 1, San Ángel TNT, San Ángel, Ciudad de México, donde llenarán ese recinto de temas clásicos de Caifanes y Jaguares. Para conocer más fechas de presentaciones, se puede consultar en sus redes sociales (@MetamorfeameMx).