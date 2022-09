Lo más valioso de este disco es el track titulado Ivry, sencillamente sublime. El resto es una disquisición de sonidos capturados in situ por Soundwalk Collective, trasvasados mediante recursos de tecnología. La voz de Patti Smith no es la voz cantante, cosa que desconcertaría a quienes quieran escuchar Horses o Gloria o Because the Night.

A Seven Heaven le siguió el poemario Witt y enseguida el más exitoso de todos: Babel; otros memorables: Land 250 y Trois, de 2008; en ellos está imbuido el espíritu poético distintivo de la Smith: un ir y venir de imágenes en tropel de palabras que entrecruzan biografía con literatura, por completo evidentes en su majestuoso Just Kids y el también glorioso El Año del Mono, y qué decir de M Train. Y en breve tendremos en nuestras manos un nuevo libro de Patti Smith.

Por lo pronto, el segundo episodio de la trilogía se titula Mummer Love y está dedicado al amor poético de la vida de Patti Smith: Arthur Rimbaud (1854-1891) y al periodo que vivió en África.

Hay un momento en este disco, Mummer Love, que rebasa lo sublime y nos pone en un estado de felicidad efervescente: Eternity, a partir del poema de Rimbaud:

Elle est retrouvée

Quoi? –L’Eternité

C’est la mer alliée

Avec le soleil

Escuchamos la voz de Patti Smith en semirecitativo: It has been found again / What? –Eternity / It is the sea fled away / with the sun.

La hemos vuelto a encontrar / ¿Qué? –La eternidad / Es la mar mezclada / con el sol.

Oleadas de sol, irradiaciones de mar, la eternidad suena en este disco con la voz de Patti Smith y el poderosísimo Prophet Five, el sintetizador favorito de Philip Glass quien, budista también, forma parte de la trouppe fantástica que interpreta esta música, esta poesía. El paisaje sonoro lo completa Mulatu Astake y el Sufi Group of Sheikh Ibrahim. Entramos en éxtasis.

La música sufi es un ritual de iniciación, un viaje cósmico, una ceremonia iniciática. Ponga usted en su mente, hermosa lectora, amable lector, la danza de los sufis enfundados en sus túnicas blancas y sus sombreros cilíndricos que danzan en círculos, como para horadar el cielo y ascender. Así la pieza Eternity, del hermoso álbum Mummer Love, donde Patti Smith, por cierto, aporta fragmentos de poemas escritos por ella.

Un trabuco también da vida al disco que completa la Perfect Vision Trilogy: Anoushka Shankar, Tenzin Choegyal y Charlotte Gainsbourg.

Este tercer disco se titula Peradam y está dedicado al poeta y novelista René Daumal (1908-1944), quien en su novela más célebre, Monte análogo, introdujo la idea del peradam (título del disco): una piedra cristalina rara, que alberga verdades profundas y que sólo es visible para los buscadores que transitan un verdadero camino espiritual.

El título completo de la novela de Daumal es Mount Analogue: a novel of symbolically Authentic No-Euclidean in Mountain Climbing. René Daumal fue alumno de Alfred Jarry y seguidor del místico Gurdjieff, y experimentó con drogas aun a costa de su salud.

Es importante destacar que en la grabación de este gran disco, Peradam, colaboró de manera definitiva el mexicano Leonardo Heiblum.

La voz del músico tibetano Tenzin Choegyal, el sitar de Anoushka Shankar y la voz de Charlotte Gainsbourg ponen en vida las ideas de René Daumal: La montaña es la conexión entre la Tierra y el Cielo. Su más alta cima toca la esfera de la eternidad y sus amplios brazos y sus pies se hunden en los valles y descienden al mundo de los mortales. Es donde la humanidad puede acceder a lo divino y lo divino revela ser la humanidad .

Los tres discos que hoy recomendamos contienen música ritual, cánticos indígenas, tambores ancestrales, atmósferas etéreas, sonidos sin edad. Perdemos la noción del tiempo y del espacio y nos elevamos. En éxtasis.

Hay a lo largo de esta trilogía un camino. El Camino. Un viaje espiritual. Un sendero que nos conduce a la verdad, a la eternidad, a la belleza, a lo verdaderamente esencial de nuestra existencia: el amor.