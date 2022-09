Este punto me parece central. La fortaleza de una lucha no depende de cuántas personas sean, sino de que cada una de ellas tenga el compromiso y la firmeza necesarias para persistir en cualquier condición, aun cuando todo se nos pone en contra, cuando no hay perspectiva de que nuestra resistencia pueda vencer en el corto o mediano plazo.

En primer lugar, son muy pocas las familias que se mantienen en resistencia. Apenas cuatro. En los últimos meses se salieron dos familias. Sus adversarios en la zona son muchísimos más y están armados. El ser pocas personas y familias, no les impide persistir, ni sostener la autonomía ni la resistencia. No se les ve agobiadas por ese motivo.

Es evidente que con manifestaciones no se consigue construir autonomía, ni se recuperan territorios del militarismo y del extractivismo, que están destruyendo nuestros países y las relaciones sociales de abajo. Siendo legítimas y necesarias las manifestaciones, nos hace falta un algo más, en particular a los movimientos urbanos.

En las ciudades observamos que muchas personas se retiran cuando sus demandas no son atendidas, cuando la represión aumenta o cuando, sencillamente, se cansan. Algunas organizaciones que parecían sólidas y potentes, se debilitan rápidamente cuando se instalan las dificultades.

En tercer lugar, creo que la verdadera potencia aparece con las contrariedades. Cuando nos atacan o estamos aislados, a menudo aparece la desmoralización. Por eso me preguntaba, después de la visita al poblado, cómo le hacen para seguir cuando todo está en contra: el Estado, sus guardias nacionales y ejércitos, las organizaciones paraestatales, el crimen organizado y hasta sus amistades y familias, incluyendo a veces ex compañeros de lucha.

Ahí está el punto. Muchos movimientos se sienten sólidos cuando están en las calles de a miles. Pero aquí hay un ejemplo claro de que sí se puede , aun siendo pocos, en la más absoluta soledad, cuando una simple visita es hostigada y no se sabe cuándo volverán las personas solidarias. Es un ejemplo dignidad y entereza humana y política.

Por último, las bases de apoyo del EZLN en Nuevo San Gregorio nos mostraron que la resistencia no es para un día ni para un año. Es un modo de vivir la vida. No se lucha para conseguir algo material, o para obtener ventajas personales o colectivas. Menos aún para tener resultados inmediatos. La lucha es para seguir siendo pueblos diferentes al capitalismo hegemónico. Y por dignidad.

Se trata de una cultura política diferente, en desarrollo, pero que aún no es comprendida ni asumida por la inmensa mayoría de organizaciones y personas. Demandará tiempo para que se produzca un cambio de tales dimensiones, que nos lleve a asumir esta otra forma de entender los modos de organizarnos, de resistir y de cambiar el mundo, transformándonos a nosotros.

Estas son apenas unas pocas ideas sobre lo que aprendemos de las bases de apoyo y en concreto de Nuevo San Gregorio. No podemos aprender, ni en lo individual ni en lo colectivo, si no compartimos, si no estamos donde suceden los hechos, pero sobre todo si no tenemos la suficiente humildad par reconocer que necesitamos aprender de los de abajo que resisten.