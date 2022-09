Los sistemas educativos se enfrentan no sólo a las viejas preocupaciones, sino que además han surgido nuevas tensiones en el objetivo de garantizar el derecho a la educación. Es innegable que los próximos años serán decisivos para el cumplimiento de las metas establecidas, pero además se deben buscar salidas a los retos actuales a través de acciones urgentes y voluntad política.

México no está exento de las afectaciones; de acuerdo con el Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad, antes de la pandemia los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes al tercer grado de secundaria y hoy su conocimiento sólo equivaldría a primer grado.

Poco a poco, la improvisación brindó espacio a nuevas oportunidades, al desarrollo de la creatividad y a escenarios disruptivos; aunque esto no ha impedido que América Latina sufriera retrocesos y a pesar de que éstos han comenzado a ser subsanados desde el año pasado, ahora nos enfrentamos a un estancamiento de la educación, lo anterior de acuerdo con el reporte La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe: informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030.

ace años la tecnología comenzó a influir de forma significativa y sistemática en el aprendizaje; sin embargo, muy pocos previeron el escenario que la pandemia iba a desencadenar en este importante rubro: docentes que tuvieron que improvisar clases en casa, alumnos que corrían a los denominados cibercafés para no perder asistencia, padres y tutores desesperados intentando explicar aquello que posiblemente hace años no repasaban, es decir, nadie previó los impactos tanto negativos como positivos que se presentarían.

Por otro lado, una de las líneas claras para salir del estancamiento en que nos encontramos como región es poner especial énfasis a la tecnología, por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo en su informe titulado Tecnología educativa en América Latina y el Caribe expone que la tecnología acelera la recuperación económica, aborda las desigualdades, aumenta el acceso y multiplica el apoyo y el impacto de los padres, mentores, maestros e instituciones de Latinoamérica y el Caribe, y que además más de 500 millones de personas en la región exigen innovación referente a lectura, escritura, aritmética y la adquisición de habilidades y conocimientos del siglo XXI.

Es innegable que con el transcurrir de los años, la educación se ha convertido en un componente significativo, representando un parteaguas en la vida de los niños y adolescentes, ya que es una plataforma que concede la oportunidad de formar ciudadanos, aprender sobre valores y normas e incluso establecer modelos de ­sociabilización.

Hablar sobre este imperante tema implica también aceptar que hoy son necesarias mejoras urgentes, no sólo se requiere enfocarse en el perfeccionamiento de técnicas de estudio, reconocimiento de nuevos modelos de enseñanza, identificación de avances tecnológicos y su aplicación, o reformar y aplicar nuevas teorías pedagógicas y educativas; hoy es necesario dar un giro de 180 grados y convertir la escuela no sólo en un lugar donde se enseña, sino en un espacio que fomente el aprendizaje, y que no coarte, sino que ayude a crecer, es decir, es primordial repensar el sistema educativo. Tenemos que admitir que hoy más que nunca los sistemas educativos podrían ser un eje trascendental para recuperarnos de la crisis, porque cualquier esfuerzo por mínimo que sea contribuirá al desarrollo del futuro.

La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz.

Confucio

* Analista en temas de seguridad, justicia, política y educación.