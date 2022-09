Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 23 de septiembre de 2022, p. 7

Voten, voten, no le hace que se pierda. Esa fue la primera reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le informó que en el Senado se pretendía regresar a comisiones la propuesta priísta de extender el plazo constitucional para que las fuerzas armadas se mantengan en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“Yo estoy acostumbrado, yo sé que en estos menesteres no siempre se gana […]. Voten para saber quién es quién”, insistió el mandatario al conocer que no pasaría la iniciativa a falta de un voto, pues al ser un intento de reforma a la Constitución se requiere de las dos terceras partes del pleno senatorial.

El mandatario narró este episodio durante su conferencia de ayer en Palacio Nacional, donde afirmó que en caso que la Cámara alta no apruebe esa propuesta de reforma al quinto transitorio de la Carta Magna, que se estableció con la creación de la Guardia Nacional –en 2019–, dejaría pasar un tiempo y presentaría de nuevo el proyecto.

“Ayer –el miércoles– me explicaron que habían cambiado el reglamento en el Senado, porque yo lo que les planteé es que se vote. Si no se alcanza a aprobar, va a pasar un tiempo y voy a volver con lo mismo, porque estoy acostumbrado a eso, a la perseverancia. Pero resultó que si se votaba se tenía que esperar, creo que hasta el nuevo periodo de sesiones. Y hoy que me explicaron esto, pues no estaría mal esperar, dejar la iniciativa, porque no la vamos a retirar, el Ejecutivo no la va a retirar.”

Cuando se le dijo que se trata de una propuesta del PRI, enmendó: Por eso. Esa iniciativa u otra que se vote y no se obtenga el propósito de que se amplíe el apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), si no se obtiene ese propósito pasa un tiempo, de acuerdo con la ley, y se vuelve a presentar .

Insistió en que lo que más conviene al país es la permanencia del Ejército y la Marina en apoyo a esas labores, además que la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo.

Para refrendarlo presentó una encuesta del Inegi en la que 71 por ciento de los entrevistados manifestó su apoyo al Ejército y la Marina, y 65 por ciento a la GN, por lo que propuso incluso una consulta popular.