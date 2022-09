H

ace unos meses firmé un contrato con Policy Press, sello editorial de la Universidad de Bristol, Gran Bretaña, para la publicación de un libro mío con el título provisional que, en español, sería Un enfoque integrado para conceptualizar y medir la pobreza. Crítica de la Economía Política de la Pobreza. El manuscrito final, que debo entregar muy pronto, está casi completo. El capítulo 8 es una explicación detallada, con un ejemplo de aplicación práctica, del Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), mismo que desarrollé entre 1990 y 1992 y he venido aplicando desde entonces. El propósito principal del libro es dar a conocer al público que no lee español mis aportaciones sobre conceptualización, medición de la pobreza y fundamentación de ambas tareas. Casi todo el contenido del libro ha sido publicado, aunque de forma muy dispersa, y en un periodo muy amplio, en español. Pero al empezar a redactar el capítulo 8 para el libro en inglés, me percaté que hace mucho no había publicado una descripción detallada del MMIP. Me puse a hacerla basándome en lo publicado por mi y por el EvalúaCDMX y empecé a identificar detalles, en la solución de algunos indicadores, que requerían una mejor solución. Esto me ha llevado, en esos casos, a revisar la metodología (y la conceptualización que está detrás) de esos indicadores. En general, el MMIP ha sido criticado por mis colegas minimalistas por fijar umbrales muy altos para identificar las carencias y, por tanto, por sobrestimar la pobreza. Sin embargo, uno de los ejemplos más importantes de la revisión que estoy haciendo (sin originalmente habérmelo propuesto), es la de la necesidad humana de mantener la temperatura corporal dentro de ciertos límites. He llegado a la conclusión que en el MMIP se me olvidó el frío que, en ocasiones, llega ser más devastador que el hambre, como lo reflejan magistralmente Akira Kurosawa en su película Dersu Uzala, el cazador, y Primo Levi en su libro Si esto es un nombre (o Sobreviviendo en Auschwitz). Dándole muchas vueltas al por qué de esta imperdonable omisión, me acordé que en las múltiples y acaloradas discusiones mantenidas para la conformación de la Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) en Coplamar (1981-1982), me rendí en la discusión sobre el calentador de agua como satisfactor integrante de la CNSE. El argumento para dejarlo fuera fue que bañarse y lavarse las manos con agua a la temperatura que sale de la llave es más que suficiente, es decir, que el agua caliente (o tibia) no es un satisfactor esencial en México. Aunque el ventilador fue incluido, no recuerdo que se haya discutido el calefactor. Además de haber quedado fuera de la CNSE el calentador de gas y el calefactor, también quedaron fuera el gas y la electricidad consumidos por ellos, aunque si se estimó la electricidad consumida por el ventilador. Por ambos lados se subestimó el costo de la CNSE, que es igual a la línea de pobreza (LP) y, por tanto, se subestimó la pobreza. En parte esta omisión está relacionada con el hecho que sólo definimos dos CNSE, una para el medio urbano y otra para el rural (con mínimas diferencias), sin hacer distinciones climáticas. Esta línea de olvido del frío (no del calor excesivo, de ahí la presencia del ventilador) ha sido la prevaleciente en el MMIP desde las primeras aplicaciones hasta hoy, con la excepción que ahora relato, pero que no tuvo continuidad.