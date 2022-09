De La Redacción

Viernes 23 de septiembre de 2022, p. a12

En un partido marcado por una riña entre jugadoras tras el silbatazo final, Santos Laguna rescató un valioso empate 1-1 ante el Necaxa, ayer en duelo de la jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga Mx Femenil, disputado en el estadio Victoria, en Aguascalientes.

Las Centellas se habían adelantado al minuto cuatro con un gol de Mariana Ramos, pero Alexxandra Ramírez, del conjunto lagunero, emparejó los cartones al 24.

Al finalizar el encuentro, integrantes de ambos equipos comenzaron a discutir, lo que desató una pelea, donde hubo empujones, golpes e insultos. Alexia Villanueva, delantera de las Guerreras, fue una de las protagonistas de la trifulca, junto con la capitana de las necaxistas, Samantha Calvillo, quienes tuvieron que ser separadas por sus compañeras. Ambas fueron expulsadas en la recta final del partido.

No estoy en favor de la violencia, pero me gustó que el equipo al final defendiera el escudo, a veces hay que hacerlo, pero obviamente les reiteré que el camino no es dar patadas y golpear, sino jugar y ser asertivos tanto en defensa como en ataque. Lo que me agradó es que mostraron la acción cuando chicas de Santos a lo mejor se burlaron, no lo sé, no escuché y tampoco quiero juzgarlas , dijo el entrenador de las Centellas, Gerardo Castillo.

Con este resultado, Santos Laguna acumuló 10 puntos y se ubicó en el sitio 16, mientras las rojiblancasse mantuvieron en el último peldaño (18), con siete unidades. En tanto, el Pachuca, con la primera anotación de la española Jennifer Hermoso en el futbol mexicano, extendió su racha ganadora en el torneo al golear 4-0 al Atlas.