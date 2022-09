A

pocos días del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tras las conclusiones, avances y pendientes presentados en el Informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a finales de agosto, la verdad sigue sin ser esclarecida y, si bien la justicia avanza, no lo hace al ritmo esperado por las víctimas. Por ello se impone otra vez hacer un ejercicio de memoria histórica, volver a señalar la complicidad de autoridades y fuerzas armadas en los hechos que implicaron violaciones a derechos humanos y actualizar las cuentas todavía pendientes para garantizar verdad y justicia en el caso Ayotzinapa.

En la conferencia mañanera del 15 de septiembre, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, anunció la detención del general José Rodríguez, quien en septiembre de 2014 fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como la de otros tres militares presuntamente involucrados. A una semana de ese anuncio, sabemos ya que a dichos elementos del Ejército se les dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y desaparición; sin embargo, el número de militares detenidos causó extrañeza, pues la FGR había notificado apenas en agosto pasado la existencia de órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 órdenes de aprehensión que se habían girado a autoridades y civiles involucradas en los sucesos, dado lo cual se impone la pregunta: ¿qué ha pasado con las otras órdenes de aprehensión?

En un entorno marcado por un proceso de preocupante militarización, en el marco del cual el Congreso ha aprobado el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y se discute en el Poder Legislativo la iniciativa de reforma para ampliar la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, es imperativo que se determine cuántos militares estuvieron involucrados y se esclarezca la responsabilidad institucional del Ejército, sea por pasividad y omisión institucional, o sea por una permisividad activa y complicidad, en el entramado de macrocriminalidad que dio lugar a los hechos del 26 de septiembre de 2014.

Permanece pendiente la delimitación de responsabilidades entre autoridades federales involucradas tanto en los hechos como en la construcción de la denominada verdad histórica. La opinión pública está enterada de la detención de Murillo Karam, así como de la orden de aprehensión vigente contra Tomás Zerón; pero poco se sabe de los avances respecto de la judicialización de otras autoridades señaladas: Rodrigo Archundia, ex subprocurador de la Seido; Hugo Ruiz, ex encargado del despacho de la Seido; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de delitos en materia de secuestro; el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales; el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, el almirante Eduardo Redondeo Arámburo; José Miguel Espinoza Pérez, delegado del Cisen en Guerrero, y Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal, entre otros funcionarios y autoridades militares que son más de 20 autoridades señaladas por el informe que habrían estado implicadas en la construcción del montaje histórico.