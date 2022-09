Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Jueves 22 de septiembre de 2022, p. 9

No aceptamos las críticas contra los jueces que han liberado a algunos imputados por el caso Ayotzinapa, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien señaló que la responsabilidad de que estos procesos se hayan caído es de los encargados de las investigaciones.

Recordó que la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa se dio gracias a un fallo judicial del primer tribunal colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas.

“Estas críticas que se han venido haciendo a los jueces por el caso Ayotzinapa me parece que son injustas y no las aceptamos (…) Creo que la crítica no debe ser a los jueces; en su caso, la crítica se tendría que hacer porque las investigaciones no se llevaron adecuadamente. En este caso, en principio –podría haber excepciones– los jueces están haciendo lo que deben hacer, sin mucho margen de maniobra, derivado de que se ha acreditado que todas estas personas han sido sujetas a tortura y que todas las investigaciones han sido irregulares”, explicó el ministro presidente.

Agregó que en ese mismo fallo los magistrados advirtieron que los peritajes fueron parciales, que los detenidos e incluso algunos testigos fueron torturados, todo lo cual vició la investigación y está llevando, como consecuencia, a la liberación de los imputados.