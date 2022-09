Acompañado de diputados de su partido, planteó invertir en la construcción y mantenimiento de carreteras, mayor partida para estados y municipios en materia de seguridad, pueblos mágicos y medio ambiente, reactivar el programa 3 por 1 para las comunidades migrantes y los fondos para apoyar a las personas con discapacidad, así como destinar fondos para la promoción de México en el extranjero.

El ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo señaló que desde el presupuesto de 2022 se advirtió que el paquete fiscal no cumple con elementos fundamentales, como ser realista y no sobrestimar indicadores. El crecimiento, puntualizó, lo calcularon en 4.1 por ciento y estamos a 2.4 por ciento, por lo que no se llegó a la meta estimada, como pasó con la inflación que fue el doble de lo estimado en el paquete de este año.

Lo anterior, luego de destacar que el costo de la deuda está prácticamente incrementándose 30 por ciento, y como puntos del producto interno bruto, está llegando a 3.4 por ciento, lo que implica que se gaste en el costo financiero, más que en educación o en salud.